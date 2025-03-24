Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 10:55
SON ÇARE NEDİR?

KOLAY GELSİN

7 8 AYDIR

MESLEK VE BİRİMLE ALAKALI BİREYSEL SORUN YAŞAMAKTAYIM. BU DURUMU YANİ YAŞADIĞIM

SAĞLIK SIKINTISINI İDARE 4 5 AYDIR

BİLİYOR AMA Bİ ÇABALARIDA YOK SON DURUMA

GELDİM ARTIK SON OLARAK BAKANLIK PERSONELİ İLE İLGİLİ ONLİNE GÖRÜŞME VEYA YAZILI OLARAK

YAZSAM PERSONEL İLE İLGİLENEN BİR BİRİMİ VAR MIDIR? NELER YAPABİLİRİM? ŞİKAYET

DEĞİL KENDİMLE ALAKALI DURUMDA YARDIMCI OLURLAR MI?

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