Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


24 Mart 2025 11:20
Geçici görevler iptal mi?

HAZİRAN AYINDA GEÇİCİ GÖREVLER SONA ERDİĞİNE DAİR YAZI GELDİ Mİ? BİLGİSİ OLAN PAYLAŞABLİR Mİ...?

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