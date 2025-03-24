Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 11:26
5-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri

Doğudan Batıya 4976


aliözcan
Memur
24 Mart 2025 11:31

8088


Abuzertr
Aday Memur
24 Mart 2025 11:34

8984


Dadaş2519
Aday Memur
24 Mart 2025 11:34
doğudan batı mı yoksa batıdan doğu mu olduğunu da yazarsanız uygun olur

aliözcan
Memur
24 Mart 2025 11:35

Doğu batı

aliözcan, 2 saat önce

8088


3yılnusaybin
Aday Memur
24 Mart 2025 11:40

10300


holhon66
Aday Memur
24 Mart 2025 11:53
Batı doğu tam 5 bin puan İstanbul bu ne ek puan hani

ali714040
24 Mart 2025 12:00
10.148

zed-fn
Aday Memur
24 Mart 2025 12:06
doğu batı 10.700

Bozkurtman
Memur
24 Mart 2025 12:09
deprem bölgesinde olanlara artı puan verilecekti uygulanmış mı ? bilgisi olan var mı
Toplam 9 mesaj

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