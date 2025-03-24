Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 11:36
Kadrolu memur başka bir kuruma geçişi

merhabalar şu anda kadrolu memurum.seneye kpssye girip başka bir kuruma geçebilir miyim(mezuniyetim anestezi) sadece buna mı başvurabilirim yoksa diğer bakanlıklara da başvuru yapabilir miyim

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