KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mart 2025 11:49
Ticaret Personel Alımı Tercihler Hk.

Arkadaşlar tercihler bugün başladı öncelikle herkese hayırlı olsun. Peki tercih sayısı nasıl ? Adaylar yalnızca bir pozisyon veya kadro için başvurabilecek yazıyor?

Örneğin Tüketici Raportörlüğünü seçen Veznedara başvuramıyor mu ? Tercih sayısı yine tek mi ? Bilgisi olan yazarsa sevinirim , şimdiden teşekkürler


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Mart 2025 12:01

Tüketici Hakem Heyeti Raportöründe KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınacak yazıyor.


Starrynight13
Aday Memur
24 Mart 2025 12:07

Tercih sıraları esas alınacak ne demek oluyo ?

the back of furkan, 1 saat önce

Tüketici Hakem Heyeti Raportöründe KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınacak yazıyor.

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