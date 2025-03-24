Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Mart 2025 11:50
Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi

375 sayılı KHK'ya ekli maaş cetvellerinde düzenleme öngören ve müfettişler ile kariyer uzmanlarını kapsayan düzenleme, 25 mart salı günü meclis gündemine geliyor.


Hadicanımmm
Şef
24 Mart 2025 12:08
sus be kardeşim niye böyle bi başlık açtın taşra uzmanları saldıracak şimdi kapat bu başlığı bence

HedefKpss2026
Aday Memur
24 Mart 2025 12:11

Niye hocam onlar insan değil mi?

Hadicanımmm, 1 saat önce
sus be kardeşim niye böyle bi başlık açtın taşra uzmanları saldıracak şimdi kapat bu başlığı bence

Hadicanımmm
Şef
24 Mart 2025 12:16
bak güzel kardeşim sayı olarak çok fazla olduğunuz için olmuyor ama merkez uzmanlarına yapılırsa emsal gösterebilirsiniz o zaman olur şimdi siz itiraz ediyorsunuz ya merak etme artık kimse alamayacak çünkü her gündeme geldiğinde siz itiraz ediyorsunuz sonra herkes avucunu yalıyor siz bu kafayla devam edin merkez uzmanlarını takıntı haline getirdiniz siz de ihya olamıyorsunuz
HedefKpss2026, 1 saat önce

Niye hocam onlar insan değil mi?


Prodiqy
Memur
24 Mart 2025 12:45

Hadi bakalım bu sefer kim (kamu mühendisleri, taşra uzmanları vs.) çomak sokmaya çalışacak.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Mart maaşlarımızı yazalımEvim yok, Arabam yok, 500 bin borcum var, 10 bin nafaka2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Temmuz zammı.Memuriyette istifa edip yaşı beklemekMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2026'dan umutluyum zam konusundaKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaş icrasıMaaş hesabı icra yardım?

Sözlük

tatava 1 anlak 1 alelıtlak 1 firavun 1 buda'nın eli 1 para harekatı 1 astar 1 kalamış 1 focus 1 türk kürt kardeştir 2

Son Haberler

Alkol ve Tartışma Sonrası Oğlunu Bıçaklayan BabaKocaeli'de Ekrem İmamoğlu Protestosunda 77 GözaltıAK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıMHP'den CHP'ye Vesayet EleştirisiŞişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım