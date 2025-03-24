Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi

bak güzel kardeşim sayı olarak çok fazla olduğunuz için olmuyor ama merkez uzmanlarına yapılırsa emsal gösterebilirsiniz o zaman olur şimdi siz itiraz ediyorsunuz ya merak etme artık kimse alamayacak çünkü her gündeme geldiğinde siz itiraz ediyorsunuz sonra herkes avucunu yalıyor siz bu kafayla devam edin merkez uzmanlarını takıntı haline getirdiniz siz de ihya olamıyorsunuz

bak güzel kardeşim sayı olarak çok fazla olduğunuz için olmuyor ama merkez uzmanlarına yapılırsa emsal gösterebilirsiniz o zaman olur şimdi siz itiraz ediyorsunuz ya merak etme artık kimse alamayacak çünkü her gündeme geldiğinde siz itiraz ediyorsunuz sonra herkes avucunu yalıyor siz bu kafayla devam edin merkez uzmanlarını takıntı haline getirdiniz siz de ihya olamıyorsunuz