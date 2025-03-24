Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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24 Mart 2025 11:54
16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri

16-20 yıl puan istatiği


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 11:59

2010 öncesi puanlar nasıl verilmiş


bgdy
Aday Memur
24 Mart 2025 12:01
13317

009784
Aday Memur
24 Mart 2025 12:02

19773 puan var Balıkesir gelir mi acaba


Mavi yıldız66
Aday Memur
24 Mart 2025 12:03

15667


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 12:04

Ayrıca bu grup puan + isteyeceği ili de belirtebilir mı digerlen


bgdy
Aday Memur
24 Mart 2025 12:06
dogudan batiyami yoksa batidan doguyami onunda belirtilmesinde fayda var

bgdy
Aday Memur
24 Mart 2025 12:07
13317 batıdan doğuya ikinci şark

Berat2148
Aday Memur
24 Mart 2025 12:08

19800 doğudan doğuya tercih


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 12:08

Diğer gruplardan farklı olarak isteyeceğimiz ili de belirtirsek daha faydalı olacaktır diyüşünüyorum


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 12:20

18585 Malatya istiyorum


mici
24 Mart 2025 12:25

Gönüllü şark olarak tercih yapabiliyormuyuz yeni atamaya göre


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 12:38

İstenilen il yazılabilir diye biliyorum büyük ihtimal yazabilirsiniz

mici, 50 dk. önce

Gönüllü şark olarak tercih yapabiliyormuyuz yeni atamaya göre


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 12:39

Düzeltme yapıyorum ben şark tercih i anladım dikkate almayın

saliheren44, 37 dk. önce

İstenilen il yazılabilir diye biliyorum büyük ihtimal yazabilirsiniz


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 12:44

2025 puanları da daha girilmemiş doğru mudur


Mavi yıldız66
Aday Memur
24 Mart 2025 12:45

Evet senin??

saliheren44, 1 saat önce

Ayrıca bu grup puan + isteyeceği ili de belirtebilir mı digerlen


Simularka
24 Mart 2025 12:48
19495 Balıkesir düşünüyorum ben de. Hayırlısı bakalım

saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 12:49

Malatya

Mavi yıldız66, 30 dk. önce

Evet senin??


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 12:51

Kaç yıl oldu sizin ayrıca forum da kıyaslama yapabiliriz herkes paylaşırsa faydalı olur

Simularka, 27 dk. önce
19495 Balıkesir düşünüyorum ben de. Hayırlısı bakalım

mici
24 Mart 2025 12:53

Ben yeni atamada göremedim gönüllü şarkı onun için sordum

saliheren44, 36 dk. önce

Düzeltme yapıyorum ben şark tercih i anladım dikkate almayın


saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 13:01

2025 puanı ne zaman eklenecek

Toplam 23 mesaj
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