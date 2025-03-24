Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Mart 2025 12:14
Kamu Mühendisleri Rezaleti

Mühendislerin haklarını iyileştiren çalışmalar ağız birliğiyle kamu düzenini bozmak ve tekil düzenlemelerin yanlışlığı üzerine engellenirken kariyer uzmanlarına yarın düzenleme görüşülecek...

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