Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 12:19
6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri

puan ve tercihler


ölüm1
24 Mart 2025 12:20
6 yıl 7500 puan

BY-MUHASEBECİ
Memur
24 Mart 2025 12:35
Doğu-Batı mı yoksa Batı-Doğu mu

policeman058
Aday Memur
24 Mart 2025 12:40
benim de 9 yıl ful doğu 9240 gözüküyor

besnili0248
Aday Memur
24 Mart 2025 12:41
kafaya gidersin diye düşünüyorum
policeman058, 35 dk. önce
benim de 9 yıl ful doğu 9240 gözüküyor

besnili0248
Aday Memur
24 Mart 2025 12:51
ful doğu mu
ölüm1, 55 dk. önce
6 yıl 7500 puan

ali714040
24 Mart 2025 12:57
8 yıl 7 ay ful doğu 10.148

holhon66
Aday Memur
24 Mart 2025 12:58
6 yıl 5bin puan İstanbul

zed-fn
Aday Memur
24 Mart 2025 13:09
10.700 puan doğudan dönüş, memlekete verirler mi acaba ya

Hkn353535
Aday Memur
24 Mart 2025 13:13
büyük ihtimalle devreyiz benimde full doğu 9966 puanım
policeman058, 35 dk. önce
benim de 9 yıl ful doğu 9240 gözüküyor
Toplam 9 mesaj

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