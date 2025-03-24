dhmi memur görevde yükselme hakkı

merhaba arkadaşlar dhmi memur kadrosunda görev yapan arkadaş var ise ufak bir sorum olucak, memur olarak atandıktan sonra görevde yükselme şartları nasıl oluyor? kaç yıl fiili calışma gerekli sınava girebilmek için? ve son olarak havacılık bilgi yönetimi uzmanlığına içerden görevde yükselme sınavı ile yükselebilmek mümkün mü?

merhaba arkadaşlar dhmi memur kadrosunda görev yapan arkadaş var ise ufak bir sorum olucak, memur olarak atandıktan sonra görevde yükselme şartları nasıl oluyor? kaç yıl fiili calışma gerekli sınava girebilmek için? ve son olarak havacılık bilgi yönetimi uzmanlığına içerden görevde yükselme sınavı ile yükselebilmek mümkün mü?