Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


24 Mart 2025 12:37
dhmi memur görevde yükselme hakkı
merhaba arkadaşlar dhmi memur kadrosunda görev yapan arkadaş var ise ufak bir sorum olucak, memur olarak atandıktan sonra görevde yükselme şartları nasıl oluyor? kaç yıl fiili calışma gerekli sınava girebilmek için? ve son olarak havacılık bilgi yönetimi uzmanlığına içerden görevde yükselme sınavı ile yükselebilmek mümkün mü?

sibuzra
Memur
24 Mart 2025 12:42
havacılık bilgi yönetimi için sadece kpss ile giriş mümkün artık.

öz ak
24 Mart 2025 12:54
peki icerideyken kpss ye girip yine aynı kuruma aim için atanmak mümkün mü? 399 dan 399 a geçiş gibi
sibuzra, 33 dk. önce
havacılık bilgi yönetimi için sadece kpss ile giriş mümkün artık.

reuenthal
Aday Memur
24 Mart 2025 12:57

Şu an 3 yıl fiili hizmet şartı var kpss ile yerleşmek için bile

öz ak, 21 dk. önce
peki icerideyken kpss ye girip yine aynı kuruma aim için atanmak mümkün mü? 399 dan 399 a geçiş gibi

öz ak
24 Mart 2025 13:08
teşekkürler arkadaşlar
Toplam 4 mesaj

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