Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mart 2025 12:42
Açıköğretim sınavına geç kaldığım için görevim iptal edildi

Bursa'nın çözülmeyen trafik sorunu nedeniyle 1 saat 20 dakikalık şehir için toplu taşıma yolculuğu sonrası görev yerime 13.08'de ulaşmama rağmen okul müdürü 13.03'te kura çekerek yerime görevlendirme yaptı ve geri döndüm. Göreve gelmedi olarak işlenmiş. Bu durumun herhangi bir yaptırımı var mıdır?


m.r_f
Şef
24 Mart 2025 13:04

2-5 yıl sınav görevi alamamak gibi bir yaptırımı var.

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