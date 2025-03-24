Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 12:53
11-15 yıl batı-doğu grubu puanları

Benim 12 yıl 11800 puan. Bir şark yaptım. Tekrar gitmek istiyorum. Gelir mi sizce

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