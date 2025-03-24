KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 13:19
Pomem diş eksikliği

Arkadaşlar merhaba bu mülakatların ikisine de gireceğim birini kazanırsam eğer sağlıkta kaç diş olması gerekiyor benim 28 dişim var 26 yaşında olmama rağmen 4 adet 20 lik dişimin hiçbiri çıkmadı ve dişimi çektirmem gerekiyor 27 dişle sıkıntı olur mu acaba? Bu çıkmayan dişleri sayıyorlar mı?

Çok Yazılan Konular

Paem dış kaynak alımı olur mu?Hagb ve güvenlik soruşturması

Sözlük

bunalmak 1 Paketteki son sigara 1 alelıtlak 1 para harekatı 1 zihin haritası 1 Huzur 1 kalamış 1 tırnaklarını yemek 2 türk kürt kardeştir 2 ıttıla 1

Son Haberler

Saraçhane'deki gösterilerde provokasyon yapan ABD'li sınır dışı edildiEkonomi Yönetiminden Stopajda İndirim HamlesiMalatya'da kız yurdunda ölümAK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Şikayet edenler CHP'liGelendost Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım