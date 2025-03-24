KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 13:19
Pomem ve Asemde Diş Eksikliği

Arkadaşlar merhaba bu mülakatların ikisine de gireceğim birini kazanırsam eğer sağlıkta kaç diş olması gerekiyor benim 28 dişim var 26 yaşında olmama rağmen 4 adet 20 lik dişimin hiçbiri çıkmadı ve dişimi çektirmem gerekiyor 27 dişle sıkıntı olur mu acaba? Bu çıkmayan dişleri sayıyorlar mı?

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