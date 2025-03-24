Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mart 2025 13:32
Uyarı cezasında derece kademe durumu nasıl olur?

7/1 olan derece kadememde henüz uyarı cezası almış olduğum için derece atlayamayacağım söylendi. maaşıma ne gibi bir etkisi olur

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