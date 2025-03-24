Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Mart 2025 13:55
Kit kurumundan istifa sonrası başka şehir ve başka kit kurumuna müracaat hakkında

merhaba. ben ankara tmo dan 1 buçuk yıl önce istifa ettim.şimdi Antalya da herhangi bir kit kurumuna başvurmak istiyorum. bunun herhangi bir dönemi var mı? ve süreç ne şekilde oluyor konu ile ilgili bilgisi olan yazabilir mi? (acil)


jenekoloji uzm 07
Aday Memur
24 Mart 2025 14:04

antalya havaalanına başvurabilirsiniz orasıda KİT


Gizemer89
Aday Memur
24 Mart 2025 14:07

evet bakıyordum ben de ona. peki unvan farkeder mi o konu hakkında bilginiz var mı? bir de alım mı açması gerekiyor yoksa gidip hemen dilekçeyle başvurabiliyor muyum acaba?

jenekoloji uzm 07, 1 saat önce

antalya havaalanına başvurabilirsiniz orasıda KİT

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