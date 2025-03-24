KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mart 2025 14:03
Memurluk ve askerlik

Bakanlık alımlarında askerlikle ilişiği olmamak kapsamında atanma durumunda terhis tarihi bekleniyor fakat bu durum üniversite alımlarında da geçerli mi? Yani askerdeyken üniversite alımında atanma durumunda bir sorun olur mu ekstra olarak askerliğini bitirmiş olmak gibi bir şart yoksa? Teşekkürler.


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Mart 2025 14:09

askerlikle ilişiği olmamak=askerlik yapıyor olmamak


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Mart 2025 14:10

asker kaçağı değilsen hiçbir sıkıntı yok


memuradayi2025
Aday Memur
24 Mart 2025 14:37

Cimerden bakanlığa sordum askerlik yapıyorken atanmakta sorun olmadığını yazdı sizin cevabınıza göre bakanlıklar da almaması lazım bir sürü örnek var askerdeyken alımlara başvurup atanan. Ben bunun üniversiteler için de geçerli mi diye sordum. Üniversite alımları için örnek bulamadım.

the back of furkan, 56 dk. önce

askerlikle ilişiği olmamak=askerlik yapıyor olmamak

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