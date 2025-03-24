Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 15:38
Sağlıktan İKM'ye geri dönüş

Merhaba. Halihazırda sözleşmeli 1 senelik ikm iken kendi alanım olan ağız ve diş sağlığından sağlık teknikeri olarak bir üniversite hastanesine atanmam sebebiyle sözleşmeyi feshederek istifa ettim. Şu an 3. ayım sağlıkta fakat infaz koruma memurluğuna geri dönmek istesem bu mümkün mü? Mümkünse nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler.


MirzaAfşar
Şef
24 Mart 2025 15:55

Mahsuru yoksa ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak aylık kazancınız nedir? Maaş ve diğer ek ödemelerle beraber. Merak ettim.


umuttisigi
Aday Memur
24 Mart 2025 15:56
neden geri dönmek istiyorsunuz

ExİkmSaglikci
24 Mart 2025 15:58
Çıplak maaş yaklaşık 50 + döner + taban yaklaşık 58-60 hocam
MirzaAfşar, 56 dk. önce

Mahsuru yoksa ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak aylık kazancınız nedir? Maaş ve diğer ek ödemelerle beraber. Merak ettim.


ExİkmSaglikci
24 Mart 2025 16:00
Sevemedim hastane ortamını hocam.
umuttisigi, 55 dk. önce
neden geri dönmek istiyorsunuz

MirzaAfşar
Şef
24 Mart 2025 16:00

Hocam geri dönme istediğiniz neden acaba?

Akıl vermek gibi olmasın lütfen yanlış anlamayın ama herhangi bir adalet bakanlığı personeli olarak alacağınız maaş 45 bin TL şuan. 60 Nerede, 45 nerede? Şartlarınızın zorluğunu bilemem ama yapmamanızı öneririm.

Sorunuza gelecek olursak 657'ye tabi iseniz kendi bölümünüzle alakası olmayan İKM'ye direk istifa edip geçemezsiniz diye düşünüyorum.

ExİkmSaglikci, 53 dk. önce
Çıplak maaş yaklaşık 50 + döner + taban yaklaşık 58-60 hocam

umuttisigi
Aday Memur
24 Mart 2025 16:01
anladım hocam adalet bakanlığı bence kabul eder

umuttisigi
Aday Memur
24 Mart 2025 16:02
hocam Her şey maaş değil uzman çavuş alıyor 60 70 arası doğuda ama yapılır mı onlara sor
MirzaAfşar, 51 dk. önce

Hocam geri dönme istediğiniz neden acaba?

Akıl vermek gibi olmasın lütfen yanlış anlamayın ama herhangi bir adalet bakanlığı personeli olarak alacağınız maaş 45 bin TL şuan. 60 Nerede, 45 nerede? Şartlarınızın zorluğunu bilemem ama yapmamanızı öneririm.

Sorunuza gelecek olursak 657'ye tabi iseniz kendi bölümünüzle alakası olmayan İKM'ye direk istifa edip geçemezsiniz diye düşünüyorum.


ExİkmSaglikci
24 Mart 2025 16:08
Ne bileyim hocam, cezaevi biraz daha rahat daha güzeldi. Hastane ortamını pek sevemedim. Zaten mesleği de unuttum yıllar geçti mezun olalı. Yeni bir şehir yeni bir ortam pek ısınamadım diyebilirim. Halihazırda ikm arkadaşlarım dediğiniz gibi 43 alıyor.
MirzaAfşar, 51 dk. önce

Hocam geri dönme istediğiniz neden acaba?

Akıl vermek gibi olmasın lütfen yanlış anlamayın ama herhangi bir adalet bakanlığı personeli olarak alacağınız maaş 45 bin TL şuan. 60 Nerede, 45 nerede? Şartlarınızın zorluğunu bilemem ama yapmamanızı öneririm.

Sorunuza gelecek olursak 657'ye tabi iseniz kendi bölümünüzle alakası olmayan İKM'ye direk istifa edip geçemezsiniz diye düşünüyorum.


ExİkmSaglikci
24 Mart 2025 16:09
İkisinde de sözleşmeliyim hocam, sozlesmeliden sözleşmeliye kendi alanimiz dışında geçiş yok diye biliyorum. Ama bir arkadaşım da 1 sene dolmadan geri dönebilirsin tarzında bir şey söyledi. Aslında merak ettiğim o konu.
umuttisigi, 50 dk. önce
anladım hocam adalet bakanlığı bence kabul eder
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