Sağlıktan İKM'ye geri dönüş

Hocam geri dönme istediğiniz neden acaba?

Akıl vermek gibi olmasın lütfen yanlış anlamayın ama herhangi bir adalet bakanlığı personeli olarak alacağınız maaş 45 bin TL şuan. 60 Nerede, 45 nerede? Şartlarınızın zorluğunu bilemem ama yapmamanızı öneririm.

Sorunuza gelecek olursak 657'ye tabi iseniz kendi bölümünüzle alakası olmayan İKM'ye direk istifa edip geçemezsiniz diye düşünüyorum.