KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 15:41
POMEM KAN DEĞERLERİ

Arkadaşlar pomem genel sağlıkta kan değerlerine çok dikkat ediyorlar mı? yoksa biraz inisiyatif var mı? ayrıca tüm kan değerlerine bakıyorlar mı yoksa önemli olan kan değerleri var da onlara mı bakıyorlar? Mesela benim total bilirubin oranım 0.24 çıktı ve referans değeri 0 ile 0.2 arası ve benim 0.02 yüksek sadece bu durumda tolerans tanırlar mı yoksa tekrar mı kan vermemi isterler yada elerler mi?

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