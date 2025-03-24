Güvenlik Sağlık Taraması Hk

Arkadaşlar merhaba. Kamuya atanmak için güvenlik sertifikası alacağım. Silahsız güvenlik için gözlük kullanmak engel midir acaba? Gözlerim 4 numara miyop. Sağlık kurulu raporu alacağım acaba geçer miyim. Gözlük durumu sağlık kurulunun yapılacağı incelemeye bağlı numara önemli değil dendi bilgisi olan var mı acaba?

Arkadaşlar merhaba. Kamuya atanmak için güvenlik sertifikası alacağım. Silahsız güvenlik için gözlük kullanmak engel midir acaba? Gözlerim 4 numara miyop. Sağlık kurulu raporu alacağım acaba geçer miyim. Gözlük durumu sağlık kurulunun yapılacağı incelemeye bağlı numara önemli değil dendi bilgisi olan var mı acaba?