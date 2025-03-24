KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Mart 2025 16:21
Güvenlik Sağlık Taraması Hk
Arkadaşlar merhaba. Kamuya atanmak için güvenlik sertifikası alacağım. Silahsız güvenlik için gözlük kullanmak engel midir acaba? Gözlerim 4 numara miyop. Sağlık kurulu raporu alacağım acaba geçer miyim. Gözlük durumu sağlık kurulunun yapılacağı incelemeye bağlı numara önemli değil dendi bilgisi olan var mı acaba?

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