Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 16:57
2025 Hatay Malatya Maraş Adıyaman

Merhabalar kolay gelsin herkese. Bu dört ili ilk 4 sıraya yazmayı düşünüyorum.

Hangisini önerirsiniz. Ev hastane vs sıkıntısı var mı depremden sonraki durum nedir! Güncel bilgi verebilecek çalışan varsa çok sevinirim.


Tykk
Aday Memur
24 Mart 2025 17:02

Maraş en iyisi, merkezde Eski yerler yıkıldı Ebrar vs, onikisubatta pek bişey yok, şehir toparlandı sayılır zaten, hastane ev sıkıntısı yok, kiralar yüksek ama 2+1 15 16 3+1 20 yi buluyor daha yüksek olanda var


holhon66
Aday Memur
24 Mart 2025 17:12
İstanbul 6 yıl bende buraları yazıcam 5 bin puan var gelme durumu var mı

aysegul0606
Aday Memur
24 Mart 2025 17:13
bu illerden lojmani olan var mı hepsi yıkıldı mı ?

Anderson1
Şef
24 Mart 2025 17:14

5000 puana hakkari bile gelmez

holhon66, 1 saat önce
İstanbul 6 yıl bende buraları yazıcam 5 bin puan var gelme durumu var mı

Soylu444
Şef
24 Mart 2025 17:15

Ben olsam Hatay yazarım hem ilçeleri güzel hem terör tam alıyor Malatya Maraş?ın çok mahrumiyet ilçeleri var Hatay öyle değil bir iki yazarken ilçelerinizde düşünün il merkezinde çalışacaksın diye bi kural yok


holhon66
Aday Memur
24 Mart 2025 17:17
10 Yıl kalsam 9 bin puan ediyor İstanbul ne alaka hangi batıda 8-9-10 yıl kalabiliyorsun İstanbul Ankara Antalya hariç sen mantıklı düşün
Anderson1, 1 saat önce

5000 puana hakkari bile gelmez

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