Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mart 2025 17:30
3+1 değişir mi

Merhabalar öğretmenlerim,

Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişecekmiş. "Aile" yılı olarak da belirlendiğini göz önüne alırsak 3+1 durumunun 1+1 vs gibi bir duruma evrilmesi söz konusu mudur? Ne düşünüyorsunuz? Ya da bu değişiklikler başka neleri etkileyecek olabilir?


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
24 Mart 2025 17:59

Değişmez. O zaman sözleşmeli öğretmenliğin anlamı kalmaz.

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