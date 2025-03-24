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24 Mart 2025 17:30
Sözleşmelide uygulanan 3+1 kuralı değişir mi?

Merhabalar öğretmenlerim,

Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişecekmiş. "Aile" yılı olarak da belirlendiğini göz önüne alırsak 3+1 durumunun 1+1 vs gibi bir duruma evrilmesi söz konusu mudur? Ne düşünüyorsunuz? Ya da bu değişiklikler başka neleri etkileyecek olabilir?


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
24 Mart 2025 17:59

Değişmez. O zaman sözleşmeli öğretmenliğin anlamı kalmaz.


Kitap Dünyası
Şef
24 Mart 2025 19:26

Burası Türkiye hiç belli olmaz


Elraae
Aday Memur
24 Mart 2025 20:00
hocam 3+1 seçimden önce illaki değişecektir diye düşünüyorum

turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 20:57
değişse bile kimseyi artık 3 seneden önce tayin hakkı vermezler. 2023de gördük bunu
Elraae, Dün
hocam 3+1 seçimden önce illaki değişecektir diye düşünüyorum

Elraae
Aday Memur
24 Mart 2025 20:58
hocam yapacakları başka bir şey kalmadı bu revize olacaktır
turkcecii05, 12 saat önce
değişse bile kimseyi artık 3 seneden önce tayin hakkı vermezler. 2023de gördük bunu

turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 21:00
Hocam yeni atamasiniz sanırım. 2023de herkesi kadroya aldılar buna rağmen 3+1kalkmadi devlet su dolulukta kimseye tayin hakkı vermez herkes görevini düzgünce yapmaya çalışsın böyle boş isteklere gerek yok

emrah0101
Aday Memur
24 Mart 2025 21:55
sizin süre bitti sanırsam. ben yaptım herkes 3 yıl yapsın istiyorsunuz galiba
turkcecii05, 12 saat önce
Hocam yeni atamasiniz sanırım. 2023de herkesi kadroya aldılar buna rağmen 3+1kalkmadi devlet su dolulukta kimseye tayin hakkı vermez herkes görevini düzgünce yapmaya çalışsın böyle boş isteklere gerek yok

ingilizceci78
Aday Memur
24 Mart 2025 22:02

aile birliğini sağlayacak başka önlemler alınmalı


guantanamodakigrdyn
Aday Memur
24 Mart 2025 22:08

Boşanmaların bu denli arttığı ,doğum oranlarının azaldığı bu ortamda 3+1 sisteminin değiştirilmesi şart olmuştur.Devletimizin bu konuda evli çiftleri rahatlatıp farklı önlemler alması gerekmektedir.


turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 22:18
öyle bir şey demiyorum daha atanalı 1 sene olmuş insanların ayrıca atanmak için kırk takla atan twitterdan mücadele ettiğini söyleyip hakkını aldığını söyleyen insanların bu şekilde davranmasını yanlış buluyorum. doğuda bizzat yaşadım bu durumları. zaten 3 sene sonra devlet istediğin ilin merkezine il emri ile veriyor ki bu da yanlış böyle bir nimet varken hala hak hukuk demek yanlış
emrah0101, 11 saat önce
sizin süre bitti sanırsam. ben yaptım herkes 3 yıl yapsın istiyorsunuz galiba

warriorofkpss
Aday Memur
24 Mart 2025 22:25

Görevde 2. yılım keza zaten ülkenin en doğusundayım hala. Ayrıca zorunlu hizmetim de afla birlikte bitmiş durumda. Bu yaz evleneceğim. 3+1 normal şekilde beklerken böyle bir haberle karşılaştım. Böyle bir olası durumda ekonomik durumumu ona göre düzenlemem gerekebilir çünkü eşim özel sektörde çalışıyor ve beni İstanbul'a çekecek. Tüm bunların haricinde üslubunuzdaki gereksiz ithamları size iade ediyorum zira kişi kendinden bilir işi.

turkcecii05, 11 saat önce
öyle bir şey demiyorum daha atanalı 1 sene olmuş insanların ayrıca atanmak için kırk takla atan twitterdan mücadele ettiğini söyleyip hakkını aldığını söyleyen insanların bu şekilde davranmasını yanlış buluyorum. doğuda bizzat yaşadım bu durumları. zaten 3 sene sonra devlet istediğin ilin merkezine il emri ile veriyor ki bu da yanlış böyle bir nimet varken hala hak hukuk demek yanlış

turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 22:29
kimse size hayati altin tepsi ile sunmak zorunda değil bizzat görev yaptığım yerde 3 sene çocuğu ile tek başına yaşayan bayan hocamız da böyle beklentideydi senin için iyi olur ama bu doğru değil diye ona da demiştim geldiğinin daha birinci senesi bitmeden insanların bu arayışa girmesi çok yanlış evlenmek sizin tercihiniz bu devleti sistemi oradaki çocukları baglamaa sizin gibi insanlara baska türlü üslupla yaklaşılmaz bencil kendini düşünen ve düşüncesiz insanlarsınız

turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 22:32
geçen sene 10bin kişiye il emri verdi bu bakanlık 10 bin ihtiyaç oluştu o en dokularda siz istiyorsunuz ki ben 1 sene çalışıp batıya kaçayım batıda il emrinde en iyi merkezi yerl3rde yasayim oraya her sene devlet atama yapsın. siz ve sizin zihiniyetinizdeki insanlar bu denizi bitirdiği için bu 3+1 geldi o illere bizzat gönüllü koşa koşa gidip evleneceğim ama diyerek kaçmaya çalışan insanlar ahlakı ve etik değerlerden bahsetmesin

warriorofkpss
Aday Memur
24 Mart 2025 22:43

Yok siz anlamamakta ısrarcısınız. Hakaretvari söylemlerden de anlaşılacağı üzere ya yıllarca tayin beklediniz ya da evlilik olayıyla yıldızınız barışmamış. Ortada değişeceği söylenen bir yönetmelik var. Bu konu hakkında neler değişebilir ne olabilir gibisinden yönelttiğim sorularda rastgele bir hesaptan bencil vs hakaretler almak abesle iştigal. Fikrinizden çok kininiz var belli ki. Lütfen daha fazla şişirmeyin mevzuyu.

turkcecii05, 10 saat önce
kimse size hayati altin tepsi ile sunmak zorunda değil bizzat görev yaptığım yerde 3 sene çocuğu ile tek başına yaşayan bayan hocamız da böyle beklentideydi senin için iyi olur ama bu doğru değil diye ona da demiştim geldiğinin daha birinci senesi bitmeden insanların bu arayışa girmesi çok yanlış evlenmek sizin tercihiniz bu devleti sistemi oradaki çocukları baglamaa sizin gibi insanlara baska türlü üslupla yaklaşılmaz bencil kendini düşünen ve düşüncesiz insanlarsınız

turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 22:45
Ben geçen sene ikinci il disi ile istediğim yere geldim çok şükür eşimle. o da adil degildi onu da savunmadim ama tayin hakkı verilince yararlaniliyor. burada önemli olan sorunlar zaten sizlerin böyle şeyler istemesi isteme hakkınız yok diyorum sayın hocam hakaretvari söylem değil sadece bu davranışların bu isteklerin bencilce olduğunu belirtiyorum doğuda ogretmen yok şu an o verilen populist kararlarla. Bu yollardan gecmjs biri olarak olması gerekeni söylüyorum ben

guantanamodakigrdyn
Aday Memur
24 Mart 2025 22:52

Çok kıt bir düşünceye sahipsiniz. Sosyal sorunlar(boşanmalar,doğum oranlarının düşmesi vs.)var devlette bunu kabul ediyor.Kraldan çok kralcı gibi davranmanın anlamı yok.

turkcecii05, 10 saat önce
Ben geçen sene ikinci il disi ile istediğim yere geldim çok şükür eşimle. o da adil degildi onu da savunmadim ama tayin hakkı verilince yararlaniliyor. burada önemli olan sorunlar zaten sizlerin böyle şeyler istemesi isteme hakkınız yok diyorum sayın hocam hakaretvari söylem değil sadece bu davranışların bu isteklerin bencilce olduğunu belirtiyorum doğuda ogretmen yok şu an o verilen populist kararlarla. Bu yollardan gecmjs biri olarak olması gerekeni söylüyorum ben

turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 22:55
daha evlenmemis bu hocamiz hocam bircogu bunları kullanıyor zaten. dogum oranı bu yüzden düşüyor diyecek kadar kıt düşünceye sahip olan sizsiniz karşılıklı gelsek sizi rezil etsem saçma sapan bencilliginizle. 1 2 sene sonra çocuk sahibi olmak çocuk oranını mi düşünür yoksa bir anneye 2 ay dogum izni vermek mi düşünür. İnsanlar akademi mantığı ile 2 sene hayatına geç başlayacak zaten bu kıt düşünceli boş kafalar yüzünden bunlar iste

warriorofkpss
Aday Memur
24 Mart 2025 22:56

Halen farklı yönden bakıyorsunuz. Olay isteme, talep etme, sosyal medyada dilenme gibi bir durum değil keza hiçbir zaman yapmadım da öyle bir şey. Mesele olayın doğruluğu veyahut yanlış olma durumu da değil. Her yasal hak helal değildir demiş Alev Alatlı. Kastettiğiniz mevzuyu anlayabiliyorum çünkü çevremdeki herkes bir şekilde "kaçıyor" buralardan. Benim 3+1 ile bir derdim de talebim de yok çünkü atandığımda oyunun kuralı buydu. Fakat yönetmelik değişirse ve bu sürede azaltmalara gidilirse de kimsenin "Ama biz gidersek buralarda kim kalacak?" diyeceğini de sanmıyorum. Herkes ortaya çıkan bu durumda şartlara uyuyorsa deneyecektir şansını. İdeolojik olarak demek istediklerinizin farkındayım ve bu doğrultuda hak veriyorum size lakin yaşadığımız coğrafyada bir gecede kurallar değişiyor ve bir bakıyorsunuz ücretliler kadrolu olmuş, kpss puanı olmadan bir anda insanlar kadroya geçirilmiş. Keza daha 20 gün önce de sessiz sedasız yapıldı yine bunlar.

turkcecii05, 10 saat önce
Ben geçen sene ikinci il disi ile istediğim yere geldim çok şükür eşimle. o da adil degildi onu da savunmadim ama tayin hakkı verilince yararlaniliyor. burada önemli olan sorunlar zaten sizlerin böyle şeyler istemesi isteme hakkınız yok diyorum sayın hocam hakaretvari söylem değil sadece bu davranışların bu isteklerin bencilce olduğunu belirtiyorum doğuda ogretmen yok şu an o verilen populist kararlarla. Bu yollardan gecmjs biri olarak olması gerekeni söylüyorum ben

turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 22:56
yazdıkça yazıp sinirleniyor insan sizin gibi zihniyetlere siz bu işlere kafa yoracak birikimde bir insan değilsiniz o yüzden bencilliginizle hedefinize ulaşmak için biraz daha sabredin zaten bu devlet öyle büyük ki sizin gibi düşman zihniyetlerin bile istediğini bir şekilde yapıyor

turkcecii05
Aday Memur
24 Mart 2025 22:59
Bu şekilde düşündüğünüz icin teşekkür ediyorum hocam sizin de düşüncenizi o cevrenizdekilerden sandım o hak verilirse dediğiniz gibi yararlanır bu hakkı talep etmemek dediğiniz gibi en doğrusu
warriorofkpss, 10 saat önce

Halen farklı yönden bakıyorsunuz. Olay isteme, talep etme, sosyal medyada dilenme gibi bir durum değil keza hiçbir zaman yapmadım da öyle bir şey. Mesele olayın doğruluğu veyahut yanlış olma durumu da değil. Her yasal hak helal değildir demiş Alev Alatlı. Kastettiğiniz mevzuyu anlayabiliyorum çünkü çevremdeki herkes bir şekilde "kaçıyor" buralardan. Benim 3+1 ile bir derdim de talebim de yok çünkü atandığımda oyunun kuralı buydu. Fakat yönetmelik değişirse ve bu sürede azaltmalara gidilirse de kimsenin "Ama biz gidersek buralarda kim kalacak?" diyeceğini de sanmıyorum. Herkes ortaya çıkan bu durumda şartlara uyuyorsa deneyecektir şansını. İdeolojik olarak demek istediklerinizin farkındayım ve bu doğrultuda hak veriyorum size lakin yaşadığımız coğrafyada bir gecede kurallar değişiyor ve bir bakıyorsunuz ücretliler kadrolu olmuş, kpss puanı olmadan bir anda insanlar kadroya geçirilmiş. Keza daha 20 gün önce de sessiz sedasız yapıldı yine bunlar.

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