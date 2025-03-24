Sözleşmelide uygulanan 3+1 kuralı değişir mi?

öyle bir şey demiyorum daha atanalı 1 sene olmuş insanların ayrıca atanmak için kırk takla atan twitterdan mücadele ettiğini söyleyip hakkını aldığını söyleyen insanların bu şekilde davranmasını yanlış buluyorum. doğuda bizzat yaşadım bu durumları. zaten 3 sene sonra devlet istediğin ilin merkezine il emri ile veriyor ki bu da yanlış böyle bir nimet varken hala hak hukuk demek yanlış

öyle bir şey demiyorum daha atanalı 1 sene olmuş insanların ayrıca atanmak için kırk takla atan twitterdan mücadele ettiğini söyleyip hakkını aldığını söyleyen insanların bu şekilde davranmasını yanlış buluyorum. doğuda bizzat yaşadım bu durumları. zaten 3 sene sonra devlet istediğin ilin merkezine il emri ile veriyor ki bu da yanlış böyle bir nimet varken hala hak hukuk demek yanlış

emrah0101, 11 saat önce sizin süre bitti sanırsam. ben yaptım herkes 3 yıl yapsın istiyorsunuz galiba