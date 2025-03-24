KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 17:33
Pomem Eğitimde İstifa

Pomem eğitiminden intibaktan sonra para ödeyerek istifa edip bir sonraki dönem kazanan adaylar var mı

Ya da konu hakkında bilgisi

Olan var mı

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