Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 17:36
Rapor alıp yurt dışına amirden izinsiz çıkılır mı ?
Arkadaşlar rapor alıp, raporumu yurtt dışından geçirirsem idari soruşturma geçirip ceza alır mıyım ?

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