KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mart 2025 18:00
Özel Güvenlik olarak atandım, istenilen heyet raporu hakkında soru

Bende hâlen geçerli olan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli rapor var. İmza istenen bölümler aynı.

Atandığım kurum "Yurdun her yerinde her iklimde görev yapar ve seyahat etmesine engel bir durumu yoktur." ibareli heyet raporu istiyor.

Bendeki rapor da uygun mudur?

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