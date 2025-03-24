Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 18:14
Polis okulu için

İyi günler herkese tercihlerde polis okulu bulunmuyor bilindiği üzere. Polis okullarına atanma tercihi için dilekçe mi vermek gerekiyor süreci bilen varsa yardımcı olabilir mi


Pol3838
Aday Memur
24 Mart 2025 18:28

Net cevap vereyim, şöyle büyük bir t.ş..... olan dayın varsa arıyorsun işini hallediyor hepsi bu kadar


Egegazi
Aday Memur
24 Mart 2025 18:35

Arkadaslar bilen varsa yazabilirmi polis okullarının durumu nedir

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriPolis maaşları iyileştirilmelidirŞarkta önerebileceğiniz, çalışılabilecek iller hangisi21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMeslek yılınız ve puanınız kaç16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriGüya, 2. şark kalkıyorduPuanlar açıklandı

Sözlük

sigara içen insan 1 şu anda dinlenen türkü 1 astar 1 türk kürt kardeştir 2 zihin haritası 1 kardeş 1 Bugün olanlar 2 para harekatı 1 ıttıla 1 Huzur 1

Son Haberler

Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla TamamladıBakan Fidan, ABD'ye gidecekŞanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 TutuklamaAnnesiyle mesajlaşan doktoru darbetti: 2 gözaltıYÖKAK 31 Üniversiteye Kurumsal Akreditasyon Verdi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım