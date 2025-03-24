Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 18:14
Polis okulu tercihleri atama ekranında gözükmüyor

İyi günler herkese tercihlerde polis okulu bulunmuyor bilindiği üzere. Polis okullarına atanma tercihi için dilekçe mi vermek gerekiyor süreci bilen varsa yardımcı olabilir mi


Pol3838
Aday Memur
24 Mart 2025 18:28

Net cevap vereyim, şöyle büyük bir t.ş..... olan dayın varsa arıyorsun işini hallediyor hepsi bu kadar


Egegazi
Aday Memur
24 Mart 2025 18:35

Arkadaslar bilen varsa yazabilirmi polis okullarının durumu nedir


Özer5336
Şef
24 Mart 2025 19:24
duyumu olan yazarsa bilgileniriz

Redsf18
Aday Memur
24 Mart 2025 20:35

Ne duyumu seçiyorsun ili sonra gerekli yeri arıyorsun oluyor


Berkem1176
Şef
24 Mart 2025 21:00
ilginç gerçekten bu konu ile ilgili kimsenin bilgisi yok

the back of furkan
Şube Müdürü
24 Mart 2025 21:06

pol


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Mart 2025 21:07

polislikte de tsk'daki gibi eğitim sınıfı, muharip sınıf vs olayı yok mu? bilmediğim için soruyorum. eğitim subayları dersler veriyor tsk'da. polis okulu için eğitim mezunlarını alıyorlardır belki. ya da arkadaşların dediği gibi taşaklı bir dayın olması gerekiyor olabilir.


Özer5336
Şef
24 Mart 2025 22:15
devrem ilgili yeri arıyorsunda aramak mı, dilekçe mi bunu öğrenmek istiyoruz. normal tercihin yanında polis okulu için nasıl bir işlem yapılacak netlik yok
Redsf18, 3 saat önce

Ne duyumu seçiyorsun ili sonra gerekli yeri arıyorsun oluyor


Özer5336
Şef
24 Mart 2025 22:18
eğitim mezunu sanmıyorum. koruma da nöbet tutanda var, destek hizmetleri var, öğrenci işleri vs..
the back of furkan, 3 saat önce

polislikte de tsk'daki gibi eğitim sınıfı, muharip sınıf vs olayı yok mu? bilmediğim için soruyorum. eğitim subayları dersler veriyor tsk'da. polis okulu için eğitim mezunlarını alıyorlardır belki. ya da arkadaşların dediği gibi taşaklı bir dayın olması gerekiyor olabilir.

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