Polis okulu tercihleri atama ekranında gözükmüyor

devrem ilgili yeri arıyorsunda aramak mı, dilekçe mi bunu öğrenmek istiyoruz. normal tercihin yanında polis okulu için nasıl bir işlem yapılacak netlik yok

devrem ilgili yeri arıyorsunda aramak mı, dilekçe mi bunu öğrenmek istiyoruz. normal tercihin yanında polis okulu için nasıl bir işlem yapılacak netlik yok