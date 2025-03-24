Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 18:22
Güvenlik Soruşturması

Arkadaşlar Merhaba,

Güvenlik soruşturması anladığım kadarıyla kurum tarafından ilgili bakanlıktan isteniyor ve hazırlandıktan sonra kurum tarafından oluşturulan bir kurul tarafından inceleniyor. Benim sorum ise şu iki farklı kurum düşünün ikiside savunma bakanlığına bağlı birisinden olumlu birisinden olumsuz gelebilir mi sizce ? Bu süreçte karar verilecek bilgi muhtemelen istihbarat bilgisi çünkü başka bir olumsuz durum yok.

İyi akşamlar dilerim

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