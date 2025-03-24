Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 18:38
polis Hattı GSM ücretleri
güncel hat fiyatları hakkında bilgi sahibi olan varmı taahhütlü

LAHM43
Memur
24 Mart 2025 19:12
40 GB 304 30 GB 273.5 20 GB 228 15 GB 205 taahhütlü fiyatlar bunlara bı de vergi ekle

tantanakan
Aday Memur
24 Mart 2025 19:13
mesajmı atacaz

Arnel
Şube Müdürü
24 Mart 2025 19:23

Şuan 40 GB kullanıyorum mesaj atıyorum kabul etmiyor bilgisi olan var m8

Toplam 3 mesaj

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