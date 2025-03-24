Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 20:50
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Şoför Alımı Hakkında

Orman Genel Müdürlüğü?ne destek personeli - şoför alımı için başvuruda bulundum. Çalışma şartları, maaş ve tayin konusunda bilgi verebilecek biri var mı?

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