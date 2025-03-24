Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 21:16
Evrakta sahtecilige valilik sorusturma izni vermedi ACILLL

Bir kamu kurumunda yürütülen soruşturma evraklarınıda tahrifat yapıldı. Valilik sorusturma izni vermedi sindi idare mahkemesine itiraz edeceğim itiraz dilekçede kamu düzenini temelden sarıldığına dair emsal ve önerileri olan varmi arkadaşlar acil


Halkadami89
Şef
24 Mart 2025 21:20
Soruşturma izni vermeyen ve suçu örten de haindir!

besyo288
Aday Memur
24 Mart 2025 21:26

Herseyi kitabına uyduruyorlar tek umudum idare mahkemesi güzel bir dilekçe yazmam lazım

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Meslek İhraçDanıştay ne zaman karar verirSsç suçundan güvenlik soruşturma cevabım ne gelirHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarÇalışma arkadaşımın sözlü tahriki ve üstüme yürümesiAleyhime açılmış hakaret davası polisliğe engel mi?DMK Kılık Kıyafet YönetmeliğiTsk'da ankesörlü telefon mağdurları

Sözlük

Paketteki son sigara 1 kalamış 1 tatava 1 tırnaklarını yemek 2 para harekatı 1 alelıtlak 1 Bugün olanlar 2 kardeş 1 astar 1 ıttıla 1

Son Haberler

Bahşiş alamayan davulcu binanın asansörüne tuvaletini yaptıKarbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Eğitim Ailesi BuluşmasıÖğrencilerden Yapay Zeka ile Duruş Bozukluklarına ÇözümOğlunu öldüren kardeşini tabancayla vurdu

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım