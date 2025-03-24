Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 21:16
Evrakta sahteciliğe valilik soruşturma izni vermedi

Bir kamu kurumunda yürütülen soruşturma evraklarınıda tahrifat yapıldı. Valilik sorusturma izni vermedi sindi idare mahkemesine itiraz edeceğim itiraz dilekçede kamu düzenini temelden sarıldığına dair emsal ve önerileri olan varmi arkadaşlar acil


Halkadami89
Şef
24 Mart 2025 21:20
Soruşturma izni vermeyen ve suçu örten de haindir!

besyo288
Aday Memur
24 Mart 2025 21:26

Herseyi kitabına uyduruyorlar tek umudum idare mahkemesi güzel bir dilekçe yazmam lazım


besyo288
Aday Memur
24 Mart 2025 22:18

Arkadaşlar yardımcı olacak kimse yokmu

Toplam 3 mesaj

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