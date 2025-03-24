Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 21:17
Gönüllü Atama Tercihi Hakkında

Yeni atama dönemi herkese hayırlı olsun inşallah, 1. Bölgeden 2. Bölgeye Gönüllü Atama Tercihinde tek yada birkaç İl seçilmesine müsade etmiyor sistem. Tüm illerin seçilmesi gerekir uyarısı veriyor. Acaba sistemsel bir hata mı, düzeltilir mi yoksa gönüllü tek il tercih etme dönemi sona mı erdi. Bilgisi olan var mı?


ezdarha
Aday Memur
24 Mart 2025 21:28
devrem bende istiyorum ama benim butonnhala aktif değil hersene acılıyordu ama bu sene daha acılmadı

lefigaro
Aday Memur
24 Mart 2025 21:30
bu sene gönullu şark yazarız eminim şarkı kaldırırlar sene sonu

mahmutbaltaoglu
24 Mart 2025 21:32
Genelgede hepsi seçilecek diye bişey yoktu yanlış okumadıysam
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