Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 21:17
Gönüllü şark atama tercihi hakkında

Yeni atama dönemi herkese hayırlı olsun inşallah, 1. Bölgeden 2. Bölgeye Gönüllü Atama Tercihinde tek yada birkaç İl seçilmesine müsade etmiyor sistem. Tüm illerin seçilmesi gerekir uyarısı veriyor. Acaba sistemsel bir hata mı, düzeltilir mi yoksa gönüllü tek il tercih etme dönemi sona mı erdi. Bilgisi olan var mı?


ezdarha
Aday Memur
24 Mart 2025 21:28
devrem bende istiyorum ama benim butonnhala aktif değil hersene acılıyordu ama bu sene daha acılmadı

lefigaro
Aday Memur
24 Mart 2025 21:30
bu sene gönullu şark yazarız eminim şarkı kaldırırlar sene sonu

mahmutbaltaoglu
24 Mart 2025 21:32
Genelgede hepsi seçilecek diye bişey yoktu yanlış okumadıysam

unknown19
Aday Memur
24 Mart 2025 22:04

Öğleden sonra saat 14.00 gibi tercih butonu açıldı ama tayinci olmama rağmen tek tercih yapamıyorum,


ezdarha
Aday Memur
24 Mart 2025 22:10
gönüllü tercihde eski sistemde en fazla 7 tercih ve istersen tek tercih yapıyordun tercih dışı cıkma ihtimali yoktu. şimdiki sistemde yönetmeliğe baktım sadece tercih dışı atanmayacak diyor ama kaç tercih yapacak diye bişe demiyor oyüzden muhtemelen tek tercih yaparsın ayrıca devrem sen tayincımısın yoksa gönüllü 2 şark gidiyorsun
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Paketteki son sigara 1 bunalmak 1 kalamış 1 kardeş 1 Bugün olanlar 2 alelıtlak 1 anlak 1 emprime 1 ıttıla 1 türk kürt kardeştir 2

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