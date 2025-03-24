İcra dosyası

Herkese iyi ramazanlar bu ay icra dosyamdan 14 bin kesildi ancak avukat fazla ödeme olduğu için 6.500 TL geri icra dairesine iade etti icra dairesi de emniyete iade edileceğini söyledi sırada bekleyen dosyalarim var mutemet de diyorki bu 6500 u sıradaki dosyana aktaricam maasta da 14 bin yine kesicem bu yasal mı buna itiraz edebilcegim bir kanun maddesi var mı fazla ödeme avukata ben dışarıdan da odeme yaptığım için çıkıyor. bayram üstü bu parayı alma şansım varmıdir yardımcı olabilir misiniz

Herkese iyi ramazanlar bu ay icra dosyamdan 14 bin kesildi ancak avukat fazla ödeme olduğu için 6.500 TL geri icra dairesine iade etti icra dairesi de emniyete iade edileceğini söyledi sırada bekleyen dosyalarim var mutemet de diyorki bu 6500 u sıradaki dosyana aktaricam maasta da 14 bin yine kesicem bu yasal mı buna itiraz edebilcegim bir kanun maddesi var mı fazla ödeme avukata ben dışarıdan da odeme yaptığım için çıkıyor. bayram üstü bu parayı alma şansım varmıdir yardımcı olabilir misiniz