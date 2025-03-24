Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 21:46
Hakkari Şırnak

Abiler şefler Hakkari Veya Şırnak nasıldır var mı orada olan şark başa yazsak


Matrushka38
Aday Memur
24 Mart 2025 21:54

Şırnak iyidir.cizre Silopi sicaktir

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