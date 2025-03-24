Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 22:03
Polis/Bekçi eş durumu şark atama

Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Eşim polis memuru ben ise bekciyim. Eşimin şark tayini geldi, tayine gitmemesi için ne yapması lazım eğer gider ise onunla birlikte gitmem için benim ne yapmam lazım. Cevaplar için teşekkür ederim.

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