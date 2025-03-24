Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mart 2025 23:12
İstifa
Merhaba arkadaşlar. ben 3 yıldır ilçede iyi bir proje okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. İstifa edip öğretmenliğe dönmek istiyorum. ilçemde boşluk yok. il iemrine gitmeye hazırım. Ne zaman istifa etsem istifam kabul olur bilenler söyleyebilir mi?

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