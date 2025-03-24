Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mart 2025 23:12
Yöneticilikten ne zaman istifa etmeliyim?

Merhaba arkadaşlar. ben 3 yıldır ilçede iyi bir proje okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. İstifa edip öğretmenliğe dönmek istiyorum. ilçemde boşluk yok. il iemrine gitmeye hazırım. Ne zaman istifa etsem istifam kabul olur bilenler söyleyebilir mi?


vengberz
Şube Müdürü
25 Mart 2025 04:57

Kararlıysanız hemen verin dilekçeyi. Affa mazhar olup olmayacağınızı veya ne zaman olabileceğinizi en iyi bu yolla öğrenirsiniz.


bahçesaray
Şef
25 Mart 2025 06:33
il içi ,dışı başlamadan dilekçe verin
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