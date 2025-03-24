Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Mart 2025 23:12
Geçici görevlendirme iptali

Arkadaşlar anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen geçici görevlendirme yönetmeliği ile ilgili bilgisi olan var mı süreç nasıl işleyecek Haziran 4 ten sonra süresi olanların süresi de bitiyormu Haziran 4 de

Çok Yazılan Konular

2025 Mart maaşlarımızı yazalımEvim yok, Arabam yok, 500 bin borcum var, 10 bin nafaka2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Temmuz zammı.Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMemuriyette istifa edip yaşı beklemekAile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış Yapılmalıdır2026'dan umutluyum zam konusundaÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

ıttıla 1 focus 1 bunalmak 1 alışmak 1 Bugün olanlar 2 kardeş 1 sigara içen insan 1 emprime 1 kalamış 1 Paketteki son sigara 1

Son Haberler

Saraçhane'deki gösterilerde provokasyon yapan ABD'li sınır dışı edildiEkonomi Yönetiminden Stopajda İndirim HamlesiMalatya'da kız yurdunda ölümAK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Şikayet edenler CHP'liGelendost Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım