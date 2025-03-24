KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mart 2025 23:18
İBB SÖZLÜ MÜLAKAT
arkadaşlar sözlü mülata giren oldu mu ? ne soruyorlar genel olarak nelere dikkat etmek gerek ? bilgisi olan paylaşabilir mi ?

Sansasyonell
Aday Memur
24 Mart 2025 23:28

Ben olsam ibbde çalışmazdım ne olacağı belli değil gündemi görmedin mi


Sparcox
Aday Memur
24 Mart 2025 23:29
ben olsam çalışırdım. yazdığım soruları görmedin mi ?
Sansasyonell, 12 dk. önce

Ben olsam ibbde çalışmazdım ne olacağı belli değil gündemi görmedin mi

Toplam 2 mesaj

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