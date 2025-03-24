Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 23:21
Yürütme durdurma itiraz kabul sonrası

devreler Yd almıştım kurumun itirazı sonucu Yd kararım bozuldu esas ne zamana çıkar sizce

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