20 yıl doldurunca emeklilik

20 yıl aktif görev yaptıktan sonra maaşsız emeklilik nasıl oluyor bilgisi olan var mı tazminat hemen mi alınıyor yoksa o da yaşı mı bekliyor. ayrıca tekrar sigorta veya bağkır yaptırmak gerekli mi tecrübesi olan veya aynı durumdan geçen arkadaşlar bilgi verirse sevinirim

20 yıl aktif görev yaptıktan sonra maaşsız emeklilik nasıl oluyor bilgisi olan var mı tazminat hemen mi alınıyor yoksa o da yaşı mı bekliyor. ayrıca tekrar sigorta veya bağkır yaptırmak gerekli mi tecrübesi olan veya aynı durumdan geçen arkadaşlar bilgi verirse sevinirim