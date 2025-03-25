Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : Radore


25 Mart 2025 00:04
arıza sebebi
arkadaşlar aracım yokuş yukarı çıkarken hem koku yapıyor hemde hararet yükseliyor devir daim termos tatlı radyatör değişti hala problem aynı

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