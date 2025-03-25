Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 00:04
Engelli Kardeş durumu

Büyükşehir olan bı ilde kardesimin zihinsel engelli durumunu gösterip tayin isteyebilir miyiz

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