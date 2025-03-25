Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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25 Mart 2025 00:21
Tercih ekranında en fazla 10 seçenek olmalı

tercih sayılarına sınırlama ((((Max 10 tercih))) getirilmeli şöyleki, 2 personelin 1. ve 25. tercihi aynı olduğunu varsayalım. 1. kişinin puanı yüksek olduğu ve 25.tercihe kadar puanı yetmemesi durumunda 25.tercihe yani diğer kişinin 1.tercihine yerleşmesi durumunda diğer kişinin soluğu kaçıncı tercihte alacapını bilmemekle her 2 kişi de bu tayinden mutsuz olacaktır. bu durumun teşkilatın çoğunluğuna bu şekilde olacağı kanaatindeyim.


Abuzertr
Aday Memur
25 Mart 2025 00:31

Zorlaya zorlaya 20 il sıraladım ama diğer iller hakkında hiç birşey bilmiyorum neye göre yazacam yav


iamapoliceman
Daire Başkanı
25 Mart 2025 00:33
başkan bir şeyi de beğenin artık. bu sistem emniyet tarihin bence en büyük devrimi. puanını topla istediğin yere git. imrendiğimiz gıpta ile baktığımız bir sistemdi bu.

Determinant03
Aday Memur
25 Mart 2025 00:38
dediğiniz durumun olmaması için gruplara ayrılmış puanı yüksek olan gruptan birisi 25. tercihinde puanı daha düşük olan bir gruptaki kişinin 1 sıradaki tercihine yerleşir ise ozaman kendi grup sıralamasında yerleştirilmemis olur gruplarin yuzdesel dilimleri ve kontenjanları olduğu muhakkak önemli olan kendi grubunda üst sıralarda yer alıcak puana sahip olmak .

Egegazi
Aday Memur
25 Mart 2025 00:41

Örnek veriyorum 6-10 yıl grubundayım

Benim ilk tercihiim yozgat puanım 7000

Diğer arkadasın 10.tericihi yozgat oldu 7500 puanı var

Öncelik 7500 puanı olana mı veriliyor


Fenerbahce19.07
Memur
25 Mart 2025 00:47
Mantiken puani daha yuksek olan oncelikli devrem . Yoksa puan neden var
Egegazi, Bugün

Örnek veriyorum 6-10 yıl grubundayım

Benim ilk tercihiim yozgat puanım 7000

Diğer arkadasın 10.tericihi yozgat oldu 7500 puanı var

Öncelik 7500 puanı olana mı veriliyor


Abuzertr
Aday Memur
25 Mart 2025 00:48

Eğer o kişi 10. Tercihine kadar yerleşememiş ise o gider

Fenerbahce19.07, Bugün
Mantiken puani daha yuksek olan oncelikli devrem . Yoksa puan neden var

besnili0248
Aday Memur
25 Mart 2025 00:52
bu konuda nasıl olacak bilinmiyor puan çok önemli oluyor böyle olunca

ghostxxa
Memur
25 Mart 2025 00:55
Personelin lehine düzenlenen bi uygulama değil. Aksine İdari mahkemede "tercih disi gitmemiş, kendi tercihi" diyebilmek için yapılmış oldugu kanisindayim. Kesinlikle tercih sayisi kisitlanmali.

Mersina33
Aday Memur
25 Mart 2025 01:15
bende bunu anlatmaya çalıştım. ne sen nede 10.tercihe giden kişi mutlu olacak bu işten bilmem konu anlaşıldı mı.
Fenerbahce19.07, Bugün
Mantiken puani daha yuksek olan oncelikli devrem . Yoksa puan neden var

Mersina33
Aday Memur
25 Mart 2025 01:17
puan yüksek olsa ne işe yarar 10.tercihe gittikten sonra...

emnshn
Aday Memur
25 Mart 2025 03:08
bence puanı düşük olan gider yoksa ne anlamı var 1.tercihe yazmasının
Egegazi, Bugün

Örnek veriyorum 6-10 yıl grubundayım

Benim ilk tercihiim yozgat puanım 7000

Diğer arkadasın 10.tericihi yozgat oldu 7500 puanı var

Öncelik 7500 puanı olana mı veriliyor


Anderson1
Şef
25 Mart 2025 05:01

Rahat yerlerde çalışanın gözleri yaşlı puan yok ne olcak ankara istanbul hadi bakalım survivor başlasın birazda siz çalışın doğuda artvin hopa gbi yerlerde gerekli enerjiyi aldınız ŞANLI İSTANBUL sizleri bekliyor:)


istanbul006
Aday Memur
25 Mart 2025 05:12

Puan il içi atamayı etkilermi?


Mersina33
Aday Memur
25 Mart 2025 05:18
kankam okuduğunu anlamaktan acizsin gelmiş ne saçmalıyorsun hiç alakası yok senin yazdığınla konuyu manipüle etme rica ederim. hadi senin gönlün olsun 10.tercih zorunlu İst yaptım. şimdi oşt ol lütfen. ^_^^_^^_^^_^
Anderson1, 10 saat önce

Rahat yerlerde çalışanın gözleri yaşlı puan yok ne olcak ankara istanbul hadi bakalım survivor başlasın birazda siz çalışın doğuda artvin hopa gbi yerlerde gerekli enerjiyi aldınız ŞANLI İSTANBUL sizleri bekliyor:)


diyorumki06
Şube Müdürü
25 Mart 2025 07:09
Sivas sarktan çıktı ya diğer her şey hallolur

unknown19
Aday Memur
25 Mart 2025 08:15

Torpilli A kişisi Sivas'ta 5 yıl şark yapmış, Çok beğendiğini için 2 yıl da fazla çalışmış Puanı oldukça yüksek, tercih dışı 2 yıl Hakkari'de şark yapan B kişisinin 2 yıllık şark puanı çok düşük çünkü 2 yıl zor dayanabilmis. Şimdi Sivasdan gelen Örn. Malatya'ya , Hakkari'den gelen Şırnak' gidecek, Bu mu Adalet???

iamapoliceman, Bugün
başkan bir şeyi de beğenin artık. bu sistem emniyet tarihin bence en büyük devrimi. puanını topla istediğin yere git. imrendiğimiz gıpta ile baktığımız bir sistemdi bu.

Birikibir
Memur
25 Mart 2025 10:05

Puan sistemi yayınlandığından beri takip ediyorum.

Bu konuyu çok umursayan yok. Demekki büyük çoğunluk zaten Sivas gibi süresi uzun yerlerde görev yaptı ses çıkarmıyor, Hakkari Şırnak da genelde +1 yapıp ikinci şarktan muaf oldu ilk tercihe batıya döndü o da mutlu şimdilik çok önemsemiyor.

kısa süreli ilçelerde +1 +2 yıl kalacaklar anlaşılan, puan biriksin yıl grubumun en üstünde tayinci olayım diye bakan da çok. Bir kendileri akıllı zaten, aynı devreler ipka verince seneye yine aynı torbada olacak yine beraber tercih yapacak, grubun en üstü olacak ama senin alt dönemin de seneye gideyim en üst devre olayım diyecek bu sene de o ipka verecek, sen yine kendi devrenle yarışacaksın. Grubun en altında olan 4 yıl daha kalayım diyeceğini zannetmiyorum.

Doğuda kalma özendirilme işini bu şekilde çözeni tebrik etmek lazım, terör parasını iki katına çıkarsa bu derece çözemeyebilirdi. Puan sistemi kalkarsa bakalım bu fazla kalınan süreler toplanan puanlar ne olacak.

Yani ikinci şark kalksın diye uğraşıyoruz diyenler; teşkilata gönüllü üçüncü şarkı getirmiş gibi durmuyor mu

unknown19, 7 saat önce

Torpilli A kişisi Sivas'ta 5 yıl şark yapmış, Çok beğendiğini için 2 yıl da fazla çalışmış Puanı oldukça yüksek, tercih dışı 2 yıl Hakkari'de şark yapan B kişisinin 2 yıllık şark puanı çok düşük çünkü 2 yıl zor dayanabilmis. Şimdi Sivasdan gelen Örn. Malatya'ya , Hakkari'den gelen Şırnak' gidecek, Bu mu Adalet???


Brse
Memur
25 Mart 2025 10:27

Ben personel bürocuya bıraktım devrem .kafana göre yaz dedim .26 il kim uğraşacak :)

Abuzertr, Bugün

Zorlaya zorlaya 20 il sıraladım ama diğer iller hakkında hiç birşey bilmiyorum neye göre yazacam yav


Android60
Genel Müdür
25 Mart 2025 11:26

Kaç tercih yapılıyor


Can3510
Aday Memur
25 Mart 2025 11:40

Yani önemli olan puan artık tercih sırasının pek önemi yok

Egegazi, Bugün

Örnek veriyorum 6-10 yıl grubundayım

Benim ilk tercihiim yozgat puanım 7000

Diğer arkadasın 10.tericihi yozgat oldu 7500 puanı var

Öncelik 7500 puanı olana mı veriliyor

Toplam 21 mesaj
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