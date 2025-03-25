Tercih ekranında en fazla 10 seçenek olmalı

Puan sistemi yayınlandığından beri takip ediyorum.

Bu konuyu çok umursayan yok. Demekki büyük çoğunluk zaten Sivas gibi süresi uzun yerlerde görev yaptı ses çıkarmıyor, Hakkari Şırnak da genelde +1 yapıp ikinci şarktan muaf oldu ilk tercihe batıya döndü o da mutlu şimdilik çok önemsemiyor.

kısa süreli ilçelerde +1 +2 yıl kalacaklar anlaşılan, puan biriksin yıl grubumun en üstünde tayinci olayım diye bakan da çok. Bir kendileri akıllı zaten, aynı devreler ipka verince seneye yine aynı torbada olacak yine beraber tercih yapacak, grubun en üstü olacak ama senin alt dönemin de seneye gideyim en üst devre olayım diyecek bu sene de o ipka verecek, sen yine kendi devrenle yarışacaksın. Grubun en altında olan 4 yıl daha kalayım diyeceğini zannetmiyorum.

Doğuda kalma özendirilme işini bu şekilde çözeni tebrik etmek lazım, terör parasını iki katına çıkarsa bu derece çözemeyebilirdi. Puan sistemi kalkarsa bakalım bu fazla kalınan süreler toplanan puanlar ne olacak.

Yani ikinci şark kalksın diye uğraşıyoruz diyenler; teşkilata gönüllü üçüncü şarkı getirmiş gibi durmuyor mu