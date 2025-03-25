Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 00:21
Tercih sayıları böyle olmaz Max 10 tercih olmalı !!!!
tercih sayılarına sınırlama ((((Max 10 tercih))) getirilmeli şöyleki, 2 personelin 1. ve 25. tercihi aynı olduğunu varsayalım. 1. kişinin puanı yüksek olduğu ve 25.tercihe kadar puanı yetmemesi durumunda 25.tercihe yani diğer kişinin 1.tercihine yerleşmesi durumunda diğer kişinin soluğu kaçıncı tercihte alacapını bilmemekle her 2 kişi de bu tayinden mutsuz olacaktır. bu durumun teşkilatın çoğunluğuna bu şekilde olacağı kanaatindeyim.

Abuzertr
Aday Memur
25 Mart 2025 00:31

Zorlaya zorlaya 20 il sıraladım ama diğer iller hakkında hiç birşey bilmiyorum neye göre yazacam yav


iamapoliceman
Daire Başkanı
25 Mart 2025 00:33
başkan bir şeyi de beğenin artık. bu sistem emniyet tarihin bence en büyük devrimi. puanını topla istediğin yere git. imrendiğimiz gıpta ile baktığımız bir sistemdi bu.

Determinant03
Aday Memur
25 Mart 2025 00:38
dediğiniz durumun olmaması için gruplara ayrılmış puanı yüksek olan gruptan birisi 25. tercihinde puanı daha düşük olan bir gruptaki kişinin 1 sıradaki tercihine yerleşir ise ozaman kendi grup sıralamasında yerleştirilmemis olur gruplarin yuzdesel dilimleri ve kontenjanları olduğu muhakkak önemli olan kendi grubunda üst sıralarda yer alıcak puana sahip olmak .

Egegazi
Aday Memur
25 Mart 2025 00:41

Örnek veriyorum 6-10 yıl grubundayım

Benim ilk tercihiim yozgat puanım 7000

Diğer arkadasın 10.tericihi yozgat oldu 7500 puanı var

Öncelik 7500 puanı olana mı veriliyor


Fenerbahce19.07
Memur
25 Mart 2025 00:47
Mantiken puani daha yuksek olan oncelikli devrem . Yoksa puan neden var
Egegazi, 36 dk. önce

Örnek veriyorum 6-10 yıl grubundayım

Benim ilk tercihiim yozgat puanım 7000

Diğer arkadasın 10.tericihi yozgat oldu 7500 puanı var

Öncelik 7500 puanı olana mı veriliyor


Abuzertr
Aday Memur
25 Mart 2025 00:48

Eğer o kişi 10. Tercihine kadar yerleşememiş ise o gider

Fenerbahce19.07, 30 dk. önce
Mantiken puani daha yuksek olan oncelikli devrem . Yoksa puan neden var

besnili0248
Aday Memur
25 Mart 2025 00:52
bu konuda nasıl olacak bilinmiyor puan çok önemli oluyor böyle olunca

ghostxxa
Memur
25 Mart 2025 00:55
Personelin lehine düzenlenen bi uygulama değil. Aksine İdari mahkemede "tercih disi gitmemiş, kendi tercihi" diyebilmek için yapılmış oldugu kanisindayim. Kesinlikle tercih sayisi kisitlanmali.

Mersina33
Aday Memur
25 Mart 2025 01:15
bende bunu anlatmaya çalıştım. ne sen nede 10.tercihe giden kişi mutlu olacak bu işten bilmem konu anlaşıldı mı.
Fenerbahce19.07, 30 dk. önce
Mantiken puani daha yuksek olan oncelikli devrem . Yoksa puan neden var
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMeslek yılınız ve puanınız kaç6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriPolis maaşları iyileştirilmelidirŞarkta önerebileceğiniz, çalışılabilecek iller hangisi16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriPuanlar açıklandı

Sözlük

türk kürt kardeştir 2 zihin haritası 1 kalamış 1 tatava 1 emprime 1 alışmak 1 focus 1 bunalmak 1 Bugün olanlar 2 astar 1

Son Haberler

KGM, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde DeğişiklikÖzgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağızYÖK, not dönüşüm işlemlerine dair uyarı yaptı25 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıBayram kombinleri Panço'da

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım