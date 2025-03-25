Tercih sayıları böyle olmaz Max 10 tercih olmalı !!!!

tercih sayılarına sınırlama ((((Max 10 tercih))) getirilmeli şöyleki, 2 personelin 1. ve 25. tercihi aynı olduğunu varsayalım. 1. kişinin puanı yüksek olduğu ve 25.tercihe kadar puanı yetmemesi durumunda 25.tercihe yani diğer kişinin 1.tercihine yerleşmesi durumunda diğer kişinin soluğu kaçıncı tercihte alacapını bilmemekle her 2 kişi de bu tayinden mutsuz olacaktır. bu durumun teşkilatın çoğunluğuna bu şekilde olacağı kanaatindeyim.

tercih sayılarına sınırlama ((((Max 10 tercih))) getirilmeli şöyleki, 2 personelin 1. ve 25. tercihi aynı olduğunu varsayalım. 1. kişinin puanı yüksek olduğu ve 25.tercihe kadar puanı yetmemesi durumunda 25.tercihe yani diğer kişinin 1.tercihine yerleşmesi durumunda diğer kişinin soluğu kaçıncı tercihte alacapını bilmemekle her 2 kişi de bu tayinden mutsuz olacaktır. bu durumun teşkilatın çoğunluğuna bu şekilde olacağı kanaatindeyim.