2. şark süreleri

çok fazla bilgi kirliliği var ve kimse net konuşmuyor personel şube bile biz nasıl net bilgi alırız

çok fazla bilgi kirliliği var ve kimse net konuşmuyor personel şube bile biz nasıl net bilgi alırız

aliali34, 11 saat önce Hala geçerli yanlış bilgi verilmesin