Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 00:27
2. şark süreleri

BU UYGULAMA DEVAM EDİYOR MU KESİN BİR BİLGİSİ OLAN VAR MI ? ? Bu kapsamda ikinci sark görevine giden personelimiz ; Hizmet süresi (6) yil olan birimlerde (4) yll, Hizmet süresi (5) yil olan birimlerde (3) yll, Hizmet süresi (4) yil olan birimlerde (2) yll, Hizmet süresi (3) ve (2) yil olan birimlerde (2) yil görev yapmasi durumunda ikinci sark görevini tamamlamis sayilacaktir.


babanicolas
Memur
25 Mart 2025 01:02
bu kural yönetmelik yayimlandiktan sonrakiler için geçerli değil kesin net bilgi. yönetmelikte vardi

DemirEGM
Aday Memur
25 Mart 2025 01:05
yani biz şimdi gitsek ilin süresi neyse onu yapacağız
babanicolas, 12 saat önce
bu kural yönetmelik yayimlandiktan sonrakiler için geçerli değil kesin net bilgi. yönetmelikte vardi

babanicolas
Memur
25 Mart 2025 01:10
evet

Türkçü07
Şube Müdürü
25 Mart 2025 01:29
Emin misiniz?
babanicolas, 12 saat önce
bu kural yönetmelik yayimlandiktan sonrakiler için geçerli değil kesin net bilgi. yönetmelikte vardi

babanicolas
Memur
25 Mart 2025 01:32
son kararım.

aliali34
Aday Memur
25 Mart 2025 02:03
Hala geçerli yanlış bilgi verilmesin

DemirEGM
Aday Memur
25 Mart 2025 02:07
çok fazla bilgi kirliliği var ve kimse net konuşmuyor personel şube bile biz nasıl net bilgi alırız
aliali34, 11 saat önce
Hala geçerli yanlış bilgi verilmesin

emir_68
Aday Memur
25 Mart 2025 02:11
evet geçerli ama seneye kalkacak 6 yıl olan bi yerde yarısını mı yapıyoruz 4 yıl mı bende onu bilmiyorum
DemirEGM, 11 saat önce
çok fazla bilgi kirliliği var ve kimse net konuşmuyor personel şube bile biz nasıl net bilgi alırız

DemirEGM
Aday Memur
25 Mart 2025 02:19
6 yıl 4 olarak yapılıyor
emir_68, 11 saat önce
evet geçerli ama seneye kalkacak 6 yıl olan bi yerde yarısını mı yapıyoruz 4 yıl mı bende onu bilmiyorum

emir_68
Aday Memur
25 Mart 2025 02:21
ilçeye gitmekte fayda var o zaman
DemirEGM, 11 saat önce
6 yıl 4 olarak yapılıyor

DemirEGM
Aday Memur
25 Mart 2025 02:35
aynen öyle en kısası Şırnak Hakkari yada ilçeler
emir_68, 11 saat önce
ilçeye gitmekte fayda var o zaman
Toplam 11 mesaj

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