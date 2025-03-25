ikinci şark süreleri

BU UYGULAMA DEVAM EDİYOR MU KESİN BİR BİLGİSİ OLAN VAR MI ? ? Bu kapsamda ikinci sark görevine giden personelimiz ; Hizmet süresi (6) yil olan birimlerde (4) yll, Hizmet süresi (5) yil olan birimlerde (3) yll, Hizmet süresi (4) yil olan birimlerde (2) yll, Hizmet süresi (3) ve (2) yil olan birimlerde (2) yil görev yapmasi durumunda ikinci sark görevini tamamlamis sayilacaktir.

BU UYGULAMA DEVAM EDİYOR MU KESİN BİR BİLGİSİ OLAN VAR MI ? ? Bu kapsamda ikinci sark görevine giden personelimiz ; Hizmet süresi (6) yil olan birimlerde (4) yll, Hizmet süresi (5) yil olan birimlerde (3) yll, Hizmet süresi (4) yil olan birimlerde (2) yll, Hizmet süresi (3) ve (2) yil olan birimlerde (2) yil görev yapmasi durumunda ikinci sark görevini tamamlamis sayilacaktir.