Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2025 00:27
ikinci şark süreleri
BU UYGULAMA DEVAM EDİYOR MU KESİN BİR BİLGİSİ OLAN VAR MI ? ? Bu kapsamda ikinci sark görevine giden personelimiz ; Hizmet süresi (6) yil olan birimlerde (4) yll, Hizmet süresi (5) yil olan birimlerde (3) yll, Hizmet süresi (4) yil olan birimlerde (2) yll, Hizmet süresi (3) ve (2) yil olan birimlerde (2) yil görev yapmasi durumunda ikinci sark görevini tamamlamis sayilacaktir.

babanicolas
Memur
25 Mart 2025 01:02
bu kural yönetmelik yayimlandiktan sonrakiler için geçerli değil kesin net bilgi. yönetmelikte vardi

DemirEGM
25 Mart 2025 01:05
yani biz şimdi gitsek ilin süresi neyse onu yapacağız
babanicolas, 15 dk. önce
bu kural yönetmelik yayimlandiktan sonrakiler için geçerli değil kesin net bilgi. yönetmelikte vardi

babanicolas
Memur
25 Mart 2025 01:10
evet
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